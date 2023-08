Décès d'Evguéni Prigojine - Vladimir Poutine confirme le décès d'Evguéni Prigojine

Vladimir Poutine a promis que l'enquête concernant le crash de l'avion dans lequel il se trouvait se poursuivrait, mais qu'elle prendrait du temps.

L'agence russe pour le transport aérien Rossaviatsia avait confirmé qu'Evguéni Prigojine se trouvait à bord de l'avion effectuant un vol entre Moscou et Saint-Pétersbourg et qui s'est écrasé en début de soirée mercredi dans la région de Tver. Aucun des sept passagers et trois membres d'équipages n'a survécu.

Evguéni Prigojine a mené les 23-24 juin une rébellion contre l'état-major russe et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, marchant sur Moscou, prenant un QG militaire et abattant des avions de l'armée russe.

Il a renoncé à sa mutinerie après un accord qui prévoyait son exil au Bélarus, avec les hommes souhaitant le suivre et l'abandon de toutes poursuites. Pourtant, le chef de Wagner a continué de venir en Russie, même au Kremlin. Selon Vladimir Poutine, Prigojine était rentrée d'Afrique mercredi.