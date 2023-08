Euro de hockey - "Les Pays-Bas ont connu une évolution impressionnante", salue Wegnez

La Belgique, déjà assurée de sa place dans le dernier carré, n'a pas livré sa meilleure prestation lors de son troisième match de poule face à l'Autriche mercredi. "On sortait de deux gros matchs, tout le monde a voulu un peu se faire plaisir", atténue le médian des Red Lions, qui ont pris leurs quartiers pour l'Euro en territoire néerlandais, à Venlo. "Après, c'était quand même une bonne préparation avant d'affronter les Pays-Bas, qui joueront aussi homme contre homme."

Sur l'ensemble de la première phase, Victor Wegnez retient surtout le caractère affiché par l'équipe. "Quand on voit la manière avec laquelle on s'est imposé face à l'Angleterre, notamment, avec trois nouveaux joueurs et un qui revient après deux ans d'absence, ça en dit long sur l'envie et les ambitions du groupe. A contrario, on a pris trop de buts. Ca s'améliore au fil des matchs, mais si on pouvait encore davantage retrouver notre force défensive, on risque de faire très mal."

Face aux Pays-Bas, ce sera du "50-50, comme à chaque fois", juge le Bruxellois. L'ancien sélectionneur des Red Lions - de 2010 à 2012 - a fait "du très bon travail pour rajeunir l'équipe depuis deux ans". "Ils ont connu une évolution impressionnante. Ils peuvent être très efficaces, comme en Pro League récemment. Il faudra donc particulièrement soigner les détails, en espérant le brin de réussite nécessaire à ce niveau."