JO 2024 - Six nouvelles fédérations membres de World Boxing

L'Allemagne, le Canada, le Brésil, l'Argentine, la Suède et le Honduras sont les nouvelles nations membres. Elles rejoignent la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et les États-Unis, admises plus tôt au mois d'août.

"L'intention de notre fédération depuis le début est d'assurer la présence permanente de la boxe aux Jeux olympiques. Le seul moyen de convaincre le CIO est de prendre un nouveau départ avec une nouvelle fédération", a déclaré Michael Müller, directeur sportif de la DBV, à l'agence allemande DPA.

World Boxing a été créé en avril dernier en réaction à la suspension de la fédération internationale officielle, l'IBA, par le CIO. Les deux institutions étaient en conflit depuis plusieurs années pour des allégations de corruption, des problèmes de gouvernance et de distorsion de concurrence. Il était aussi reproché à l'IBA une trop grande dépendance à son principal sponsor le gazier Gazprom, et donc indirectement à l'État russe.

Le CIO avait retiré à l'IBA l'organisation de la discipline aux Jeux de Tokyo, puis à ceux de Paris. Le manque de progrès significatifs pour résoudre ces problèmes a finalement conduit l'instance olympique à passer à la sanction suprême et l'IBA avait été exclue des rangs du CIO en juin. Aucune organisation n'a encore été retenue pour organiser le tournoi de boxe olympique en 2024, mais ce dernier est maintenu au programme par le CIO.