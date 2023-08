Le collège communal de Clavier s'oppose à l'extension de la carrière de Jenneret à Durbuy

"Nous n'avons rien à dire concernant la délivrance du permis, car la carrière se situe sur le territoire de la commune de Durbuy. Ceci étant, l'important charroi que génèrera l'exploitation traversera le village d'Ocquier, dans notre entité, dans des conditions inappropriées. On parle d'une cinquantaine de camions au quotidien, soit une centaine de passages, durant quelque 220 jours par an", a expliqué jeudi le bourgmestre claviérois Philippe Dubois à l'agence Belga.

La société wanzoise Meuse Travaux est notamment spécialisée dans les travaux de génie civil et d'entretien de cours d'eau. Son activité nécessitant l'utilisation de pierre calcaire, elle exploite deux carrières wallonnes, dont celle de Jenneret.

Invitant les autorités régionales à refuser la demande déposée par Meuse Travaux, le collège communal claviérois explique avoir "relevé des lacunes, incomplétudes et contradictions majeures du dossier, empêchant l'autorité de statuer en toute connaissance de cause".

Concernant l'itinéraire qu'il est proposé aux camions d'emprunter, via la nationale 638 et le centre du village d'Ocquier, les élus locaux craignent des nuisances anormales pour les riverains et les usagers des voiries concernées, avec une mise en danger des usagers faibles.

"La seule invitation des transporteurs à rouler avec courtoise et dans le respect des limitations de vitesse est une réponse insuffisante aux constats posés", insistent-ils.

À défaut d'obtenir gain de cause, les élus claviérois annoncent d'ores et déjà qu'ils ne manqueront pas d'introduire tous les recours utiles, étant fermement résolus à tout mettre en œuvre pour empêcher la concrétisation du projet d'extension de la carrière de Jenneret.