Les Belges à l'étranger - Fenerbahçe et Batshuayi, titulaire, écrasent Twente en barrage aller de Conference League

Les 'Tukkers' avaient pourtant bien débuté la rencontre en inscrivant le premier but via Manfred Ugalde (20e). Jayden Oosterwolde rétablissait l'égalité contre ses compatriotes moins d'un quart d'heure plus tard (33e). Juste avant la pause, Youri Regeer écopait d'une carte rouge et laissait les visiteurs à 10.

Avec un homme en moins, Twente ne faisait pas le poids en deuxième mi-temps. Sebastian Szymanski (60e), actif la saison dernière du côté de Feyenoord, Irfan Kahveci (63e et 74e) et Dusan Tadic (90+2e) fixaient le score à cinq buts à un. Michy Batshuayi était titulaire pour les locaux et a disputé 70 minutes, avant d'être remplacé par Dzeko. Alec Van Hoorenbeeck est lui rentré à la mi-temps (46e) pour remplacer Sem Steijn mais n'a pas pu empêcher la défaite des siens.

Les Néerlandais auront besoin d'un miracle pour se qualifier lors du match retour.

L'Ajax Amsterdam, engagé en barrage pour l' Europa League, s'est lui imposé 1-4 sur la pelouse de Ludogorets, champion de Bulgarie en titre. Un triplé de Kudus (16e, 18e, 50e) et un but de Brobbey (40e) auront permis aux Ajacides pour l'emporter 4-1. Verdon (70e) sauvait l'honneur pour le club bulgare. Mika Godts, international belge U19, est entré à la 90e minute à la place du triple buteur, Kudus.