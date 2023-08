L'incendie à Ranst sous contrôle

Selon les pompiers, le brasier a libéré des particules d'amiante. Il a donc été conseillé aux riverains de garder leurs fenêtres et portes fermées et de rester autant que possible à l'intérieur.

Le centre d'accueil de Fedasil de Broechem, situé en face des hangars, a quant à lui été évacué. Les personnes qui y séjournent passent la nuit dans le centre communautaire Den Boomgaard.

"Nous mesurons la pollution à l'amiante au sein du centre d'accueil, ce qui devrait prendre quatre heures", a expliqué le bourgmestre. "Environ 400 lits ont été installés dans le centre communautaire afin d'accueillir les résidents pour la nuit. Nous verrons demain s'ils peuvent regagner le centre."

Si les mesures sont négatives, les demandeurs d'asile pourront retourner au centre. En revanche, si elles montrent une pollution à l'amiante, des équipes spécialisées devront d'abord intervenir.

La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée.