Mondiaux d'athlétisme - Les Tornados ne prennent jamais les séries "comme des tours de manège"

Malgré un bilan de 31 finales dans les grands championnats depuis les JO de Pékin en 2008, et 17 médailles (7 or, 3 argent, 7 bronze), "Jo" Borlée insiste: "nous ne sommes pas les Etats-Unis, c'est tout le monde à fond chez nous. On ne prend pas les séries comme des tours de manège. Cela reste toujours compliqué."

"On travaille en équipe, on se défonce, on fait attention aux détails. Contrairement à certains autres pays, nous avons peut-être moins de densité de coureurs et donc moins de conflits" ajoute celui qui a repris le rôle de "capitaine" des Tornados aux Mondiaux de Budapest, un peu contre son gré, après le forfait de son jumeau Kevin qui est toutefois resté en Hongrie.

Les récents excellents résultats (or aux Mondiaux indoor de Belgrade, bronze aux Mondiaux de Eugene, argent à l'Euro de Munich en 2022 et or à l'Euro indoor d'Istanbul en 2023) ne changent pas leur manière d'aborder les choses pour faire mentir l'arithmétique.

"Ces résultats ne renforcent pas la confiance, plutôt l'expérience", préfère dire Jonathan Borlée. "De la confiance, il faut en avoir, mais elle doit rester modérée", pour Dylan Borlée. "Elle s'acquiert davantage dans la semaine qui précède la compétition" pour Julien Watrin.

Une place en finale dans la capitale hongroise offrira aux Tornados un billet pour les World Relays aux Bahamas (4-5 mai) qualificatif pour les JO de Paris.