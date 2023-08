Mondiaux de kayak sprint - Artuur Peters en finale A du K1 sur 1.000m à Duisburg et proche de la qualif pour les JO

Artuur Peeters, 26 ans, a pris la 2e place de sa demi-finale, à un peu plus d'une seconde de l'Australien Thomas Green, champion olympique en titre du K2 sur 1.000 m. Les 2 premiers de 3 séries des demies, ainsi que les 3 meilleurs troisièmes se qualifiaient pour la finale A. Avec un chrono de 3:28.62, le Limbourgeois se présentera en finale avec le 6e temps des 9 finalistes. Un top 6 sera justement nécessaire pour Artuur Peters samedi, dès 12h11, pour déjà valider sa participation aux Jeux de Paris.

Plus tôt dans la journée, Artuur Peters et son équipier Bram Sikkens s'étaient hissés en demi-finales du K2 sur 500 m, une discipline également olympique, en remportant leur série qualificative. Tout comme Hermien Peters, la soeur aînée d'Artuur, et Lize Broekx, victorieuses de leur course dans la même discipline chez les dames. Ces deux équipes belges chercheront également samedi à rejoindre la finale A, où là aussi un top 6 sera synonyme d'obtention du précieux sésame pour Paris-2024.