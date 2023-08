Mondiaux de kayak sprint - Peters/Broekx et Peters/Sikkens, vainqueurs en série du K2 sur 500m, vont en demi-finales

A la recherche des premiers tickets qualificatifs pour les JO de Paris, Artuur Peters et Bram Sikkens se sont adjugés la 6e et dernière série en devançant, en 1:30.66, une paire de kayakistes italiens et la Chine. Les 4 premiers de chacune des 6 séries se qualifiaient pour les demies ainsi que les 3 meilleurs cinquièmes au temps. Ils s'aligneront vendredi en demies avec le 9e temps des 27 demi-finalistes

Chez les dames, Hermien Peters et Lize Broekx se sont quant à elles imposées dans la 3e des 4 séries, l'emportant en 1:40.98, devant les Danoises et les Chinoises. Les 6 premières places étaient qualificatives pour les demies, tout comme les 3 meilleures septièmes. Avec le 2e meilleur temps final, les deux Limbourgeoises chercheront également samedi à rejoindre la finale A, réservée aux 3 premières équipes des 3 demi-finales.

Jeudi en début de soirée, Artuur Peeters, 26 ans, vainqueur mercredi de sa série qualificative, disputera la demi-finale du K1 sur 1000m.

Les quatre Belges sont à la recherche des premiers tickets de qualification pour Paris-2024 à Duisburg. Un top 7 (top 6 si la France en fait partie) est nécessaire pour Artuur Peters en K1. Un top 6 en K2 avec Sikkens livrera sans restriction un billet pour les JO, de même qu'en K2 féminin pour le duo Peters/Broekx.