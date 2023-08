Premier League - Aymeric Laporte quitte Manchester City et rejoint Cristiano Ronaldo à Al-Nassr

Formé en Espagne, Laporte a débuté sa carrière professionnelle à l'Athletic Bilbao où il a joué six saisons et 161 matches avant de rejoindre l'Angleterre en 2018. Transféré à Manchester City pour 65 millions d'euros, le transfert faisait de lui à l'époque le deuxième défenseur le plus cher de l'histoire derrière le Néerlandais Virgil Van Dijk.

Laporte a été l'un des joueurs majeurs des nombreux titres des Cityzens: 5 Premier League, 2 FA Cup, 2 Community Shield et une Ligue des Champions, entre autres.

Au total, Laporte a disputé 5 saisons et demie et 121 matches sous les couleurs des Skyblues trustant 13 trophées majeurs, rappelle le communiqué de City. Barré par l'arrivée du défenseur croate Josko Gvardiol, l'avenir de Laporte avec les Cityzens était fortement compromis cette saison.

À Al-Nassr, Laporte est le cinquième arrivant de l'été après les milieux Seko Fofana et Marcelo Brozovic, le latéral Alec Telles et l'avant-centre Sadio Mané.