Super League - Le championnat de football féminin débute vendredi, Anderlecht vise un 7e titre de suite

La première journée se poursuivra samedi avec le déplacement de Zulte Waregem à Malines à 13h30. Dans la foulée, le Standard, vainqueur de la Coupe de Belgique, se rendra au Club YLA à 16h00. En soirée, Oud-Heverlee Louvain accueillera le White Star Woluwe.

"Nous voulons poursuivre le développement de la compétition, en termes d'infrastructure, de formation et de détection des talents, et voulons élargir la base de supporters et développer les droits médias", assure la Pro League justifiant son implication dans une compétition féminine où les Anderlechtoises visent un 7e titre consécutif.

Dix clubs vont se disputer le titre et devront pour se faire figurer parmi les six premiers à l'issue d'une phase classique de 18 journées qui s'achèvera le 10 mars. Le 22 mars s'ouvre la série de dix matches de playoffs qui s'achèvera le 26 mai.

Au rayon des transferts, Ella Van Kerkhoven, la meilleure buteuse a quitté Genk pour rejoindre OHL qui a aussi rapatrié une autre Red Flame, Julie Biesmans du PSV. Mariam Toloba est passé elle d'Anderlecht au Standard alros que le Club YLA a un nouvel entraîneur avec Heleen Jaques.

La date de la finale de la Coupe de Belgique - qui avait vu le Standard remporter sa 9e Coupe la saison dernière en battant Genk (3-0), après prolongation, à Sclessin - est fixée au 1er mai.

Une trêve hivernale est programmée du 18 décembre au 11 janvier.