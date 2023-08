Talibans au pouvoir en Afghanistan - Une blogueuse tuée en Afghanistan, deux suspects arrêtés

Depuis leur prise de pouvoir en août 2021, les autorités talibanes n'ont cessé d'imposer leur interprétation austère de l'islam et multiplié les mesures à l'encontre des droits des femmes. Les écoles secondaires et l'université excluent les femmes, les parcs publics et salles de sport leur sont interdits et les salons de beauté ont été fermés. De nombreuses professions leur sont également interdites.