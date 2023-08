TC Namur - 18 mois de prison avec sursis pour des entraves méchantes à la circulation à Gembloux

Les faits ont été commis à Gembloux, entre le 24 septembre 2022 et le 15 mars 2023. Le prévenu, bipolaire et dépendant au crack, qu'il consommait à raison de 50 euros par jour, avait pris l'habitude de mendier de façon particulièrement agressive. Il lui arrivait de se jeter sur des véhicules, au feu rouge, ou alors que ceux-ci étaient en circulation. Il a tenté à plusieurs reprises d'ouvrir des portières et importuné des passants, notamment à proximité des écoles.