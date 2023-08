Tour d'Allemagne - Ilan Van Wilder s'adjuge la 1e étape et prend la tête du général

Ilan Van Wilder était le plus fort jeudi sur la première étape du 38e Tour d'Allemagne (2.Pro), disputée sur 179 kilomètres entre Saint-Wendel et Merzig. Le Belge de Soudal-Quick-Step a devancé Felix Grossschartner (UAE Team Emirates) et Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) dans une arrivée à trois. Van Wilder a remporté sa première victoire professionnelle et prend la tête du classement général.