Tour de Scandinavie - La Danoise Cecilie Uttrup-Ludwig fait coup double dans l'étape-reine

Plusieurs tentatives d'échappées ont animé le début de la deuxième étape du Tour de Scandinavie. La Norvégienne Tiril Jörgensen (Coop-Hitec Products) a tenté sa chance à 100 kilomètres du but en compagnie de la Danoise Mia Rützou. L'avantage du duo n'a jamais passé le cap de la minute. Le regroupement s'est opéré à 69 kilomètres de l'arrivée. Le peloton était toujours groupé à 17 kilomètres de l'arrivée, au pied de la montée finale de Djupsjoen, une difficulté de 10 kilomètres présentant un dénivelé moyen de 5,1 %.

La Néerlandaise Anouska Koster a placé la première accélération dans la côte. La Néo-Zélandaise Niamh Fisher-Black (SD Worx) a pris le relais en tête avant d'être réintégrée dans le groupe. La Danoise Cecilie Uttrup-Ludwig, déjà lauréate de l'étape-reine en 2022, et la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten ont ensuite pris les devants, à 10 kilomètres du but. La Néo-Zélandaise Kim Cadzow (Jumbo-Visma) et l'Italienne Greta Marturano (Fenix-Deceuninck) ont fait la jonction avec le duo de tête. Le quatuor s'est lancé dans la descente vers l'arrivée avec 50 secondes d'avance. Le sprint à quatre pour la victoire a vu émerger Uttrup-Ludwig devant Van Vleuten et Cadzow. La Danoise, médaillée de bronze aux mondiaux et qui a signé son premier succès de la saison, a endossé le maillot jaune de leader du classement général.

La troisième étape du Tour de Scandinavie sera disputée vendredi entre Kongsberg et Larvik sur la distance de 134 kilomètres.