Tour d'Espagne - De Gendt vise une victoire pour son 24e grand tour et pense au 25e: "Je vais continuer"

En l'absence d'un sprinter ou d'un coureur de classement attitré dans l'équipe, De Gendt pourra, une fois de plus, faire ressortir l'attaquant qui sommeille en lui lors de cette Vuelta. "Cette année les échappées ont eu beaucoup d'opportunités: lors du Giro elles ont abouti à 10 reprises, et lors du Tour à 7 reprises. Pendant la Vuelta, il y a toujours beaucoup d'opportunités pour les coureurs offensifs. Même si ce ne sont pas toujours les arrivées les plus faciles pour quelqu'un qui grimpe moins, comme moi."

De Gendt compte déjà 5 victoires d'étape sur les grands tours à son palmarès. Est-ce réaliste d'en viser une 6e, à 36 ans? "J'ai encore gagné une étape sur le Giro l'année dernière. On a toujours une chance. Le cyclisme ne cesse de progresser. J'ai l'impression que chaque année, le peloton accélère d'un demi-pourcent. Et moi, je vieillis un peu."

"C'est parfois épuisant. Il n'est plus si facile de se retrouver dans les bonnes conditions. Mais si vous êtes dans une échappée composée de 20 coureurs, vous avez une chance. Je ne peux plus faire comme avant: surclasser tout le monde et partir quand je veux. Mais on peut également gagner une étape purement grâce à l'expérience."

De Gendt ne pense pas encore arrêter sa carrière. "Il y a beaucoup de coureurs de ma génération qui ont pris leur retraite ces dernières années. Mais j'ai encore un contrat pour l'année prochaine (chez Lotto Dstny, ndlr.), et je vais l'honorer quoi qu'il arrive. Je trouve que courir un 25e grand Tour serait un cap important."