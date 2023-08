Tour d'Espagne - Remco Evenepoel ne veut pas d'un trop gros objectif : "Le podium et une victoire d'étape"

Le coureur de Soudal-Quick-Step souhaite avant tout que le scénario du dernier Tour d'Italie ne se reproduise pas : "Mon plus grand objectif est de ne pas attraper le Covid-19" a-t-il déclaré en souriant. "Pour être honnête, j'espère une victoire d'étape et une place sur le podium du classement final. Je trouve ça difficile d'annoncer que je veux absolument la victoire finale. Il peut se passer tellement de choses dans un Grand Tour, regardez le Giro... Vous pouvez être dans une mauvaise journée ou tomber malade. Pendant trois semaines, tout peut aller de travers. L'année dernière, je visais le top 10 avant le départ et j'ai gagné. Pour moi, ça peut aussi être une bonne Vuelta si je gagne quelques étapes et que je ne finis pas en tête du général".

Evenepoel entame à Barcelone le quatrième Grand Tour de sa carrière. Il a dû abandonner deux fois le Tour d'Italie, mais a gagné sur sa seule participation à la Vuelta. "Cette année, je veux montrer que je peux aussi jouer la défense. Le parcours est complètement différent de celui de l'année dernière. La première semaine s'annonce difficile, mais je pense que les différences se feront ensuite. D'ici-là, on ne devrait pas chercher à contrôler la course avec l'équipe".