Tour du Poitou-Charentes - Samuele Rivi s'adjuge le tronçon en ligne de la 3e étape avant un contre-la-montre

Le Français Paul Penhoët (Groupama-FDJ) a conservé son maillot de leader du classement général. Cette première demi-étape a été disputée jeudi matin entre Coussay-les-Bois et la Roche Posay sur la distance de 94,1 kilomètres.

L'étape a été animée par l'échappée de quatre coureurs, le Néo-Zélandais James Fouché (Bolton Equities Black Spoke), les Italiens Samuele Rivi et Davide Gabburo (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), ainsi que le Français Jean-Louis Le Ny (Nice Métropole Côte d'Azur). Réduit à trois dans la finale, sans Fouché, le groupe de tête possédait encore une minute d'avance en abordant les dix derniers kilomètres, alors qu'un orage avec pluie et grêle s'abattait sur la course.

L'avantage du trio était descendu à 35 secondes à cinq kilomètres du but. Le premier peloton, avec le leader français de la course, Paul Penhoët, était composé d'une trentaine de coureurs.

Le trio a réussi à conserver un avantage tout juste suffisant pour se disputer le sprint final qui a vu la victoire de Samuel Rivi devant Gabburo et Le Ny.

Paul Penhoët a devancé l'Allemand Max Walscheid pour la quatrième place. Le Français conserve son maillot de leader au général.

L'après-midi est réservée à une deuxième partie de 3e étape disputée sous la forme d'un contre-la-montre individuel de 22,1 km à La Roche-Posay.

Vendredi, la dernière étape conduira le peloton de Moncoutant à Poitiers sur 170.4 km.