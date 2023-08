Un parc de batteries de 150 MW en projet à Visé

Luminus précise qu'il s'agit d'un complément idéal aux énergies renouvelables. "Les batteries permettront de stocker l'énergie excédentaire lors de journées ensoleillées ou venteuses pour la restituer plus tard au réseau. Elles pourront assurer la demande quand il n'y a ni vent ni soleil et d'optimiser le système électrique tout au long de la journée. Ce qui permet d'atténuer les pointes lors des moments de congestion et de compenser les manques lorsque la production est inférieure à la demande", explique-t-on chez Luminus.

Le fournisseur précise que l'adaptation du réseau d'Elia profitera, en outre, à d'autres entreprises connectées en amont du poste de Lixhe.

Pour Luminus, ce projet constitue un renfort en faveur de la sécurité d'approvisionnement dès l'hiver 2025-2026, période jugée critique par le gestionnaire de réseau.