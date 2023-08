US Open - Joris De Loore au 2e tour des qualifications

Au prochain tour, De Loore affrontera l'Américain Maxime Cressy (ATP-114).

Cinq Belges sont engagés dans ces qualifications de l'US Open en simple messieurs. Mercredi, David Goffin (ATP 98) a chuté dès le premier tour des qualifications, s'inclinant 7-6 (7/5), 6-3 face à l'Autrichien Dennis Novak (ATP 187). Zizou Bergs (ATP-151) n'a pas non plus réussi à passer le premier tour, et s'est incliné 6-3, 6-2 contre le Français Arthur Cazaux (ATP-121). Gauthier Onclin a lui rejoint le deuxième tour des qualifications en écartant 6-3, 6-4 l'Argentin Marco Trungelliti (ATP 228). Kimmer Coppejans a lui aussi rejoint le deuxième tour des qualifications en s'imposant en trois sets 6-4, 5-7 et 7-6 (11/9) face au Canadien Gabriel Diallo (ATP 132).

Chez les dames, Yanina Wickmayer (WTA 86/N.3) avait validé mardi son billet pour le deuxième tour des qualifications en battant 6-7 (3/7), 7-5, 6-2 la Canadienne Katherine Sebov (WTA 141). Greet Minnen (WTA 98/N.3) l'a imitée mercredi en s'imposant 6-1, 2-6, 6-3 face à la Turque Zeynep Sonmez (WTA 177). Marie Benoit et Magali Kempen ont quant à elles été éliminées au premier tour des qualifications.

Il faut passer trois tours de qualification pour atteindre le tableau final pour lequel sont qualifiées Elise Mertens (WTA 32) et Maryna Zanevska (WTA 113).