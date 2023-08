US Open - Kimmer Coppejans au 2e tour des qualifications

Kimmer Coppejans a rejoint le deuxième tour des qualifications de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de tennis, mercredi à New York. Le Flandrien, 148e joueur mondial, s'est imposé en trois sets 6-4, 5-7 et 7-6 (11/9) face au Canadien Gabriel Diallo (ATP 132), tête de série N.27 des qualifications, dans une rencontre qui a duré 2 heures ety 39 minutes.