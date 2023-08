US Open - Maryna Zanevska face à Aryna Sabalenka, Elise Mertens contre une qualifiée au 1er tour

Maryna Zanevska n'a pas été gâtée par le tirage au sort de son dernier US Open. Le jour de son 30e anniversaire, la joueuse belge d'origine ukrainienne, 113e mondiale, a en effet hérité de la Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale et tête de série N.2 du dernier tournoi du Grand Chelem, selon le tirage au sort effectué jeudi à New York.