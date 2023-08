US Open - Zizou Bergs éliminé au 1er tour des qualifications

Zizou Bergs (ATP-151) n'a pas réussi à passer le premier tour des qualifications de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de tennis, mercredi à New York. Le Limbourgeois de 24 ans s'est incliné 6-3, 6-2 contre le Français Arthur Cazaux (ATP-121) après 1 heure et 8 minutes de jeu.