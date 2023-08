Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 repart prudemment à la hausse

Solvay (102,30) et arGEN-X (466,90) valaient 0,1 et 0,2% de plus que la veille, UCB (81,20) cédant par contre 0,3% en compagnie de Barco (18,95) et Sofina (202,80), négatives de 0,6 et 0,5%.

AB InBev (52,33) était positive de 0,3% comme Ageas (36,69), KBC (60,38) repassant d'une fraction dans le vert.

Belysse (0,90) et Exmar (11,08) plongeaient par ailleurs de 7,4% tandis que Kinepolis (44,40) et Agfa-Gevaert (2,14) chutaient de 4,2 et 3,4%, What's Cooking (76,40) se distinguant en bondissant par contre de 4,6%.

Sequana Medical (3,86) et Celyad (0,556) remontaient enfin de 4,9 et 4,1%, Biotalys (5,86) regagnant 1,7%.

L'euro s'inscrivait à 1,0785 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0845 la veille vers 16h30. Le lingot se négociait autour de 57.070 euros, en progrès de 150 euros.