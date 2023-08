Classement FIFA - Les Red Flames grimpent à la 18e place, la Suède prend la tête

La Suède a décroché le bronze au Mondial. Les Etats-Unis, victorieux du Mondial en 2015 et 2019, ont reculé de la première à la troisième place. Les Américaines ont été éliminées en huitièmes de finale par la Suède aux tirs au but. L'Angleterre, championne d'Europe et finaliste du Mondial, reste quatrième.

Le meilleur classement des Red Flames jusqu'ici est la 17e position atteinte en 2019 et 2020.

Le 2 juillet, les Red Flames ont été battues 5-0 par les Pays-Bas. A partir de septembre, les Belges disputeront la première édition de la Ligue des Nations. Elles affronteront, dans le groupe 1 de la division A, l'Angleterre, les Pays-Bas (FIFA 7) et l'Ecosse (FIFA 23). Le 22 septembre, elles rencontreront les Pays-Bas à Louvain. Quatre jours plus tard, elles défieront l'Ecosse à Glagow.

Classement FIFA du 25 août (entre parenthèse le classement au 9 juin):

1. (3) Suède 2069,71 pts

2. (6) Espagne 2051,84

3. (1) Etats-Unis 2051,21

4. (4) Angleterre 2030,14

5. (5) France 2004,17

6. (2) Allemagne 1987,67

7. (9) Pays-Bas 1984,5

8. (11) Japon 1961,35

9. (8) Brésil 1949,41

10. (7) Canada 1944,84

...

18. (19) Belgique 1793,53