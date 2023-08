Coup d'État au Niger - Niger: des responsables de médias appellent au respect de la liberté de la presse

"Nous demandons à la junte de respecter le droit à l'information, au pluralisme et à l'indépendance des médias", indique le texte qui appelle notamment le régime militaire de Niamey à "contribuer à la sécurité des journalistes locaux et internationaux" et "respecter le pluralisme, la diversité et l'indépendance des médias".

Ils citent plusieurs incidents depuis le coup d'Etat du 26 juillet, au cours desquels des journalistes nigériens et étrangers ont été pris pour cible dans des manifestations ou victimes d'intimidations et de menaces.

La diffusion des programmes de Radio France Internationale et France 24 est interrompue au Niger depuis le 3 août.

Ces deux médias sont déjà suspendus au Burkina Faso et au Mali voisins, où les militaires nigériens au pouvoir ont envoyé des délégations mercredi.