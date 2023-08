Euro de hockey - "Des erreurs qui ne peuvent pas se produire à ce niveau", selon le coach van den Heuvel

"C'est extrêmement dommage, surtout quand on voit comment on a entamé le match, en dominant complètement la première mi-temps", fulminait le technicien néerlandais à la sortie du terrain, regrettant également le manque de réalisme offensif, notamment sur pc.

En deuxième mi-temps, "on a offert des cadeaux, un peu comme en Pro League", pointe Michel van den Heuvel. "On se retrouve très vite à 1-2, et on doit courir derrière les événements. On arrive à remettre les choses en place, mais ensuite, on bascule dans un jeu d'échecs qu'on a jamais réussi à faire basculer à notre avantage."

Concernant les erreurs qui ont coûté si cher aux Red Lions, le coach se voulait fataliste. "Ça peut évidemment toujours arriver. Mais pas dans ce genre de moments et à ce niveau."

Tout le tournoi n'est cependant pas à jeter, relativise Michel van den Heuvel. "La manière dont nos jeunes ont abordé cette compétition et intégré ce groupe est très positive. C'est vraiment dommage qu'avec l'ensemble des capacités dont nous disposions, nous ne soyons pas parvenus à nous qualifier pour cette finale."

Il reste aux Red Lions un match dans cet Euro, pour aller chercher une médaille de bronze. "C'est notre devoir", estime l'entraîneur.