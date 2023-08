Euro de hockey - "La pression est sur les épaules néerlandaises", évacue Barbara Nelen

"L'ambiance est excellente, mais très différente de 2017, où nous avions fêté la victoire en demi-finale en sachant que nous n'avions aucune chance de remporter le titre", se remémore Barbara Nelen, l'une des huit Panthers qui faisait déjà partie du groupe il y a six ans. "Cette fois on est convaincues qu'on peut gagner. Nous sommes donc déjà concentrées sur samedi."

Pour avoir une chance de faire vaciller les Néerlandaises de leur trône, il faudra à nouveau très bien défendre, mais aussi faire mieux en possession de balle, souligne la Gantoise, qui connaît particulièrement les Pays-Bas pour y avoir joué, du côté d'Eindhoven.

"L'état d'esprit sera différent. Nous avons déjà gagné une médaille d'argent et on a une chance d'aller au bout. De leur côté, elles pourraient perdre leur titre. Il doit donc y avoir plus de stress de leur côté", pressent la capitaine des Panthers.

Les déclarations arrogantes du coach néerlandais Paul van Ass ont bien été entendues par les Belges. Les protégées de Raoul Ehren assurent ne pas s'en préoccuper, bien qu'on sente une pointe d'agacement qui ne pourrait que décupler leur motivation. "Les Néerlandais nous voient toujours comme les 'braves belges'. Tant mieux pour eux. On est concentrées sur notre jeu et notre évolution. On va simplement tout donner, pour ne rien regretter."