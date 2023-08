Euro de hockey - Les Red Lions tombent aux portes de la finale face aux Pays-Bas

Felix Denayer a ouvert la marque dès l'entame (2e), permettant à la Belgique de faire la course en tête jusqu'au repos. Les Pays-Bas ont néanmoins retourné la situation au retour des vestiaires, via Jonas De Geus (34e) et Thierry Brinkman (38e).

Nicolas De Kerpel a répondu en remettant les compteurs à égalité quelques minutes plus tard (40e), mais Duco Telgenkamp a scellé le résultat final à trois minutes du terme, envoyant les Oranje en finale tandis que les Lions devront disputer le match pour la 3e place.

En 2021, la Belgique avait terminé à la 3e place du dernier Euro, battue en demi-finale par les mêmes Néerlandais, aux shootout. Ceux-ci avaient ensuite remporté le titre.

Samedi, les Red Panthers disputeront la demi-finale du tournoi féminin face aux favorites néerlandaises.