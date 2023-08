Intempéries - Les pluies intenses entraînent plusieurs dizaines d'interventions de pompiers en Flandre

Comme leurs homologues du Brabant wallon et de Waremme, les pompiers étaient à pied d'œuvre dans le Brabant flamand, où ils sont intervenus une quarantaine de fois pour des voiries et caves inondées du côté de Landen et Tirlemont. À Léau, une crèche a dû être évacuée tandis que la toiture de la maison communale a percé. Le bâtiment historique, tout comme la bibliothèque, a également rencontré des problèmes d'égouts. Landen, Léau et Linter ont distribué des sacs de sable à la population pour contenir l'eau mais la situation reste sous contrôle.

Après une accalmie vers midi, les casernes s'attendent à de nouveaux appels en raison d'averses menaçantes. Ordre a donc été donné de rester sur le qui-vive.

Dans l'est du Limbourg, les pompiers ont aussi reçu une quarantaine d'appels, en particulier dans la région de Maasmechelen et Genk. Les équipes ont ainsi dû pomper l'eau accumulée dans des caves et sur des routes. Le sud de la province est également touché.

À Tongres, le parking souterrain de l'Onem a été inondé et des sacs de sable ont été distribués pour éviter que l'eau ne s'engouffre dans certains commerces, qui restent donc fermés.

À Lanklaar, la foudre s'est abattue vers 09h30 sur un logement de vacances du Center Parc Terhills Resort. Aucun blessé n'est toutefois à déplorer.

Initialement prévue jusqu'à 14h00 vendredi, l'alerte jaune aux orages émise par l'Institut royal météorologique (IRM) a été prolongée jusqu'à 17h00 pour les provinces de Liège, Namur et du Luxembourg