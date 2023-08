Intempéries - Pays-Bas: inondations et dégâts dans les provinces de Limbourg et de Brabant septentrional

La province de Brabant septentrional a également vu plusieurs de ses rues inondées. Plusieurs voitures ont également été endommagées par des chutes d'arbres à Vught. La circulation des trains est par ailleurs interrompue entre Den Bosch et Tilburg en raison de la chute d'un arbre sans doute frappé par la foudre. Plus aucun train ne circule non plus entre Heerlen et Herzogenrath en Allemagne en raison également de la chute d'un arbre sur les voies. Les passagers d'un train ont ainsi été forcés de gagner à pied la gare de Landgraaf.

Le Limbourg et le Brabant septentrional ainsi que d'autres provinces néerlandaises, où de violents orages accompagnés de grêle et d'importantes quantités de précipitations sont encore annoncés, demeurent placées en alerte jaune jusque dans la soirée.