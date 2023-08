Jupiler Pro League - Delaney, dixième transfert estival d'Anderlecht: "Ramener ce club là où il doit être"

Delaney a confié qu'il n'a pas hésité lorsque il a appris l'intérêt d'Anderlecht. "Même pour un Danois, il s'agit d'un grand club avec une riche histoire. Lorsque Brian et Jesper ont expliqué leur projet, j'ai été impressionné. Je voulais faire partie de la renaissance. J'ai travaillé avec Brian pendant huit ans au FC Copenhague, je le connais donc bien. Je sais qu'il peut être très persuasif. Il n'a pas arrêté de m'appeler. Une option figure dans mon contrat de prêt. Si, à la fin de la saison, tout le monde est satisfait, pourquoi ne pas continuer? D'ailleurs, nous avons déjà parlé de cette possibilité."

Avec Delaney, Anderlecht a misé sur un milieu de terrain ayant une grande expérience. Il a évolué plusieurs saisons dans les grands championnats européens et compte 72 sélections avec le Danemark. Il a participé aux Coupes du monde 2018 et 2022, ainsi qu'à l'Euro en 2021. Le Danois est un renfort de plus pour le milieu de terrain mauve, qui n'avait pas réussi à s'imposer lors de la première journée face à l'Union. "La première chose que j'ai remarquée à l'entraînement, c'est qu'il y a beaucoup de qualité, comme je m'y attendais. J'exige beaucoup de moi-même et de mes coéquipiers. J'aime être impliqué dans le jeu et être présent verbalement. Je peux être performant en 6 et en 8, même si je n'aime pas me cantonner à un seul poste", a conclu Delaney, pour qui cela va percuter si tout le monde est en forme.