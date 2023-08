La course hippique dans les rues de Saint-Josse n'aura pas lieu

La course hippique prévue à Saint-Josse-ten-Noode le 16 septembre prochain est annulée en raison de la polémique suscitée par l'événement, a annoncé vendredi l'ASBL Time for Others (TFO). L'organisation rapporte avoir fait l'objet d'attaques et de menaces. Le collectif de désobéissance civile Extinction Rebellion (XR) Animal avait appelé jeudi au blocage de la course en raison d'une atteinte au bien-être animal.