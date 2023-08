La police aux aguets pendant la Veillée de l'Yser

Rassemblement de l'extrême droite flamande et du nationalisme radical, la Veillée de l'Yser aura lieu dimanche. Elle est particulièrement controversée cette année en raison de l'invitation, au titre d'orateur, de l'ex-député Vlaams Belang Dries Van Langenhove, fondateur du mouvement de jeunesse extrémiste Schild & Vrienden, et qui est poursuivi en justice pour racisme et négationnisme.

La veille de cet événement, les organisateurs ont programmé une "soirée de camaraderie", qui consisterait en des chants et serait clôturée par l'animation d'un DJ. Cet événement est considéré comme un substitut au festival à tendance néonazie Frontnacht qui avait été interdit l'an dernier. Après un refus par les autorités locales, la "soirée de la camaraderie" a finalement été autorisée en vertu d'un arrêt du Conseil d'Etat.

"Le déploiement de la police sera renforcé samedi et dimanche. Il y aura suffisamment de policiers en uniforme mais aussi en civil", a déclaré la bourgmestre Emmily Talpe. "D'une part, pour vérifier que la loi contre la discrimination et le négationnisme est respectée et, d'autre part, pour pouvoir intervenir en cas de débordements lors de l'un ou l'autre des événements."

Toutefois, la ville ne s'attend pas à des troubles trop importants. Les forces de police ont passé au crible différents canaux, a expliqué la bourgmestre. Ils n'auraient pas détecté de problème immédiat. "C'est également ce qui ressort du rapport de l'OCAM (Organe de coordination pour l'analyse de la menace). Nous espérons que les deux événements se dérouleront dans le calme", a-t-elle dit.