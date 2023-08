Le cycliste Tijl De Decker est décédé après son accident à l'entraînement

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Tijl De Decker, à la suite de son accident à l'entraînement survenu mercredi", a écrit Lotto Dstny sur X, anciennement Twitter. "L'équipe a le cœur brisé par cette nouvelle et envoie tout son amour et ses pensées à la famille et aux proches de Tijl dans cette période incroyablement difficile."

Mercredi, Lotto Dstny avait expliqué que De Decker avait violemment percuté l'arrière d'une voiture lors d'un entraînement. Transporté à l'hôpital de Lierre (Anvers), il avait subi une intervention chirurgicale avant d'être transféré à l'hôpital universitaire d'Anvers (UZA). Il avait été placé dans le coma artificiel.

De Decker avait remporté Paris-Roubaix chez les Espoirs cette année. Il avait signé un contrat professionnel avec Lotto Dstny en juillet.

Les coureurs de Lotto Dstny disputeront la troisième étape du Renewi Tour avec un brassard noir ce vendredi.

"Nous sommes complètement dévastés par la perte soudaine de notre jeune coureur", a déclaré Stéphane Heulot, le CEO de l'équipe, dans un communiqué. "Tijl a beaucoup progressé cette année et nous pensions qu'il avait encore une marge de progression. Il était donc logique qu'il rejoigne notre équipe professionnelle. Malheureusement, il ne passera jamais professionnel. Nous nous souviendrons toujours de lui comme d'un jeune coureur talentueux et d'une personne chaleureuse et amicale à côté du vélo. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, et nos pensées les accompagnent dans ce moment difficile."