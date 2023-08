Les unités spéciales en intervention pour un homme retranché chez lui à Saint-Gilles-Waes

Les faits se déroulent dans la Stationstraat à Saint-Gilles-Waes. Il s'agirait d'une victime de guerre ukrainienne ayant des antécédents de troubles mentaux, rapporte la télévision locale TV Oost. Il n'est pas question d'une prise d'otage. Des unités spéciales sont sur place et préparent une action.

La police se serait rendue à plusieurs reprises au domicile de l'homme vendredi à cause de son comportement étrange. Il s'est ensuite retranché dans son appartement et a menacé de blesser d'autres personnes ou de se blesser lui-même avec un couteau. Les autres habitants de l'immeuble ont été évacués et la rue a été bouclée par la police. Le parquet de Flandre orientale a également été informé et a ouvert une enquête.