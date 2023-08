Météo - Temps plus calme et éclaircies vendredi après-midi

Au sud du sillon Sambre et Meuse, les averses pourront encore être intenses et orageuses. Les maxima oscilleront entre 18 et 20°C en Ardenne et à la mer, et seront de l'ordre de 24°C dans les grandes villes et dans l'extrême-sud du pays. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest.

Vendredi soir, les dernières averses se déplaceront vers l'est et les éclaircies s'élargiront vers le centre. Dans la nuit de vendredi à samedi, le temps sera sec, mais partiellement nuageux sur l'ensemble du territoire. En fin de nuit, la nébulosité ?et le risque d'averse augmenteront à nouveau à la Côte. Les minima atteindront 8 ou 9°C dans les vallées ardennaises, 13°C en bord de mer, et 14°C en Lorraine belge.

En début de journée samedi, des averses parfois intenses et accompagnées d'un coup de tonnerre sont prévues sur l'extrême nord-ouest du pays, tandis que le temps restera sec et partiellement nuageux sur le reste du territoire. Il fera légèrement plus frais avec des maxima de 18°C sur le relief ardennais et de 20 ou 21°C ailleurs.