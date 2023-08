Mondiaux d'athlétisme - La Japonaise Haruka Kitaguchi sacrée au lancer du javelot

Elle devient la première Japonaise championne du monde au lancer du javelot, un an après sa médaille de bronze aux Mondiaux d'Eugene aux États-Unis, grâce à un lancer à 66m73. À l'instar de la Vénézuelienne Yulimar Rojas, titrée plus tôt dans la soirée sur le triple saut, Kitaguchi a attendu la 6e et dernière tentative pour établir la meilleure marque. Elle n'avait atteint que 63m00 sur ses cinq premières, tandis que la Colombienne Flor Denis Ruiz Hurtado, avec un record continental de 65m47, menait la danse depuis le premier essai.

Kitaguchi (25 ans) devance finalement Hurtado et l'Australienne Mackenzie Little qui complète le podium avec son lancer à 63m38.

L'Australienne Kelsey-Lee Barber, double championne du monde (2019 et 2022) et médaillée de bronze olympique à Tokyo en 2021, s'est classée à la 7e place (61m19), juste derrière la championne olympique chinoise Shiying Liu, 6e avec un lancer à 61m66, sa meilleure performance de la saison.