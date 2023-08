Mondiaux d'athlétisme - Merel Maes manque la finale de la hauteur à un essai près: "Contente néanmoins"

"Franchir 1m89, ce n'est pas un mauvais résultat, surtout dans un championnat du monde", a estimé Merel Maes après sa compétition. "Ce n'est pas une déception de ne pas aller en finale. C'eut été chouette mais je suis contente de ce que j'ai fait. Oui, c'est un essai de trop, mais j'ai eu ma chance."

Comparant avec sa première expérience dans un grand championnat seniors (l'Euro 2021 en salle de Torun, à 16 ans, 15e en qualifications (1m87)): "J'ai réussi à m'isoler et à me concentrer. Je pense que mon coach est content aussi de mon concours. Cela va me servir pour l'avenir. C'est très différent des championnats (du monde) des jeunes. C'était vraiment très agréable de sauter devant autant de monde".

L'entrée automatique en finale se situait à la hauteur de 1m94, 1 centimètre au-dessus du record personnel de la Waeslandienne, établi le 8 juillet dernier. Les qualifications ont été terminées après 1m92. Avec les égalités, elles seront quinze en finale dimanche soir (20h05).

Maes débuta son concours à 1m75. Elle franchit la hauteur dès sa première tentative. Idem à 1m80 et 1m85. Elle manqua ses deux premières tentatives à 1m89, la deuxième échouant de très peu, avant de réussir son 3e essai. Merel Maes signait sa 4e performance de la saison. Elle n'a pu effacer 1m92.