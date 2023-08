Mondiaux d'athlétisme - Timothy Herman premier Belge en finale du javelot: "Un rêve qui se réalise"

La qualification directe était placée à 83m00. A défaut, le top 12 de l'ensemble des 37 participants était convié à disputer la finale dimanche soir (20h20).

"A la fin c'était tendu avec cette 11e place" a déclaré Herman. "Mon premier essai (73m00) n'était pas très bon. Le deuxième (80m11) était meilleur mais je n'avais pas de super sensations à cause de la chaleur (l'épreuve a débuté à 11h45 en plein soleil alors qu'il fait plus de 30°C à l'ombre vendredi à Budapest). Je n'ai été rassuré que quand Rutger (Smith, le responsable du haut niveau à la fédération flamande) m'a fait signe. Ok c'est bon. J'ai en plus eu le luxe de ne pas devoir effectuer de 3e essai (les finalistes étaient déjà connus)."

Qu'espère-t-il en finale ? "Le top 8 et atteindre une belle distance, meilleure qu'aujourd'hui. Les 83 mètres seraient un bel objectif. Le minimum olympique (85m50) serait un sérieux bonus. Mais d'abord atteindre la finale (le top 8 qui est établi après trois essais et seul autorisé à lancer trois essais de plus)."

Un top 8 pourrait lui offrir un contrat chez SportVlaanderen, mais à 32 ans ce n'est pas une certitude. "Ils n'auraient besoin d'investir qu'un an pour que je puisse préparer les Jeux Olympiques qui sont, bien sûr mon plus grand rêve. C'est le sommet."