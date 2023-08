Pas d'augmentation du prix de l'offre pour les actions restantes d'Exmar

La phase initiale d'acceptation courait jusqu'au 6 juillet et a permis à Saverex d'engranger 29,12% des parts en plus. En comptant les actions de Saverys et les actions propres d'Exmar, le total contrôlé est désormais de 77,76%.

Une deuxième phase doit s'ouvrir du 28 août au 15 septembre, mais le prix de l'offre restera de 11,1 euros par action. "Saverys estime que ce prix reflète de manière adéquate la juste valeur de la société cible, telle que confirmée dans le prospectus et par les actionnaires qui ont vendu au cours de la période d'acceptation initiale", explique Exmar.

L'entreprise a été cotée légèrement plus haut que le prix de l'offre avant l'ouverture de la deuxième phase d'acceptation.