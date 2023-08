Pro Golf Tour - Un quatuor belge passe le cut au Staan Open

De Wouters, qui a terminé la première journée à la 32e place ex-aequo, a rendu une carte de 63 (-8) avec sept birdies, un eagle et un bogey. Cette performance au 2e tour, vendredi, lui a permis de grimper à la 7e place, 3 coups derrière les leaders français Louis Bonte et Antoine Aubouin, qui partagent la tête.

Après un premier tour en 65 qui lui a valu une troisième place, Buijs (28 ans) a eu besoin de trois coups de plus (68, -3) au 2e tour et a perdu 7 places. A 18 trous de la fin, il est retombé à la 10e place.

Ulenaers a réalisé le plus grand bond en avant, en rendant une carte de 64 (-7) avec six birdies, un eagle et un bogey. Le Limbourgeois est passé de la 72e à la 25e place, qu'il partage avec James Meyer de Beco. Le golfeur de 23 ans a lui rendu lors du 2e tour une carte de 66 (-5) sur laquelle figurait sept birdies et deux bogeys. Il a gagné 22 places.