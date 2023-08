Renewi Tour - Tim Wellens sur sa crevaison après le gain du maillot de leader: "J'ai fait le bon choix"

"Après le premier passage sur le Mur de Grammont, je savais que j'avais les jambes pour gagner", a confié le nouveau leader. "J'avais décidé de me donner à fond dans le dernier passage du Mur. C'est ce que j'ai fait. Cela s'est passé comme je voulais et j'ai roulé avec une belle avance en direction du kilomètre vert et la montée du Bosberg. Jusqu'à ce que je sente soudain que la pression dans mon pneu avant diminuait de plus en plus. J'ai eu une crevaison et j'ai été heureux de quand même prendre les secondes de bonification. Ensuite, nous avons dû attendre anxieusement que le pneu ne se dégonfle pas" a expliqué Wellens.

Derrière Wellens, il n'y avait ni voiture neutre, ni voiture de l'équipe UAE Team Emirates étant donné que les écarts étaient trop faibles entre les différents groupes. Seule la moto neutre pouvait l'aider avec une nouvelle roue avant."

"J'ai hésité un moment à changer de roue. Mais j'aurais perdu trop de temps et je me serais retrouvé dans le deuxième groupe. J'aurais, à ce moment-là, tout perdu. J'ai fait le bon choix en ne changeant pas et j'ai eu la chance que le produit répare un peu le pneu. Nous avions entamé cette étape avec trois leaders au sein de l'équipe. Outre moi-même, Marc Hirschi et Matteo Trentin avaient aussi ce statut. Hirschi était avec nous dans le groupe de tête et nous nous sommes beaucoup soutenus mutuellement."