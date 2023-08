Tour de l'Avenir - Le Mexicain Del Toro vainqueur au Col de la Loze, l'Américain Riccitello en jaune

Cinq coureurs ont lancé la première offensive sérieuse de la 6e étape. Le groupe de tête est resté sous bonne garde du peloton, à moins d'une minute, sur le parcours très ardu du jour. Les derniers rescapés, l'Italien Francesco Busatto et le Norvégien Sakarias Koller Loland étaient en tête au pied du Col de la Loze avant d'être repris par un peloton d'une cinquantaine de coureurs.

À neuf kilomètres du but, on ne retrouvait à l'avant plus que les grimpeurs du jour, huit coureurs dont Lecerf et le Français Mathys Blondel, deuxième du classement général. Ceux-ci ont dû laisser partir, à quatre kilomètres du sommet, l'Italien Davide Piganzoli, Del Toro et Riccitello, qui a perdu pied dans le final.

La victoire d'étape est revenue à Isaac Del Toro, premier Mexicain à s'imposer dans le Tour de l'Avenir, devant Matthew Riccitello et Davide Piganzoli. William Junior Lecerf s'est classé cinquième à 1:27. Le maillot jaune de leader est passé sur les épaules de l'Américain Riccitello.

La 7e étape du Tour de l'Avenir sera disputée samedi en deux temps. La matinée sera consacrée à un contre-la-montre individuel entre Montricher-Albanne et Les Karellis, dans la région Bourg d'Oisans, soit 11,1 kilomètres à 8,1 % de dénivelé moyen. L'après-midi proposera une course en ligne de 70 kilomètres entre Les Karellis et Val-Cenis Col du Mont Cenis, avec plus de 2.000 mètres de dénivelé.