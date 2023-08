Tour d'Espagne - Louis Vervaeke en a assez des critiques contre Soudal Quick-Step

Lorsque le 'Wolfpack' a dévoilé sa liste de huit coureurs pour la Vuelta, des suiveurs ont critiqué le fait que la sélection ne semblait pas suffisamment étoffée pour soutenir Evenepoel en haute-montagne. "Ces attaques me touchent. J'en ai assez", a regretté Vervaeke jeudi soir lors de la présentation des équipes.

"L'an passé, avant la Vuelta, c'était la même histoire. Finalement, quand nous avons perdu Julian (Alaphilippe) et Pieter (Serry), nous avons roulé pendant deux semaines à cinq autour de Remco et nous avons quand même gagné. J'ai encore quelques captures d'écran de l'an passé. Sur les ascensions du Picon Blanco, de la Sierra Nevada, Roglic était seul, Mas n'avait que Valverde et Remco avait encore Ilan (Van Wilder) et moi. J'espère pouvoir encore faire une série de captures d'écran semblables cette année."

Vervaeke connait aussi sa place par rapport à l'armada Jumbo-Visma dans cette Vuelta. "Si tu devais comparer nos salaires... Leurs domestiques sont des leaders qui gagnent Paris-Roubaix ou des courses par étapes. Je suis réaliste: je ne vais pas faire ça. Je ne suis pas au même niveau que ces hommes. Je ne suis pas Kuss ou Kelderman. Je m'en rends compte moi-même."

"Mais ce que nous faisons, c'est nous surpasser", a poursuivi Vervaeke. "Regarde l'année dernière à la Vuelta. Ou Liège-Bastogne-Liège ce printemps: nous étions isolés durant toute la course, attaqués de tous les côtés, mais nous avons contrôlé très fort avec l'équipe. Les médias ne devraient donc pas dire à l'avance: 'c'est une équipe super mauvaise'."