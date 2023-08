Tour du Poitou-Charentes - La dernière étape pour Marc Sarreau, le classement final pour Sören Waerenskjold

Après un début d'étape mouvementé, six coureurs ont obtenu carte blanche du peloton après une dizaine de kilomètres de course: l'Espagnol Javier Ibanez Beltran de Salazar (Caja Rural-Seguros RGA), l'Italien Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), le Polonais Maciej Bodnar (TotalEnergies), l'Américain Gage Hecht (Human Powered Health), le Néerlandais Bart Lemmen (Human Powered Health) et l'Italien Alessandro Iacchi (Corratec-Selle Italia). L'avantage du groupe de tête, qui avait culminé à plus de quatre minutes, a fondu progressivement dans le circuit final.

Au cap des treize derniers kilomètres, trois hommes restaient en tête de course, avec 40 secondes d'avance à l'entrée du dernier circuit local: Ibanez Beltran de Salazar, Gage Hecht et Bart Lemmen. Le trio a été repris par le peloton à six kilomètres du but.

Les divers mouvements de la fin de course ont été vains et le sprint final à Poitiers est devenu inévitable. Le Français Marc Sarreau (AG2R-Citroën) a décroché son premier succès de la saison devant le Portugais Iuri Leitao (Vaja Rural-Seguros RGA) et le Français Paul Penhoët (Groupama-FDJ), vainqueur de la deuxième étape. La victoire finale du Tour du Poitou-Charentes est revenue au Norvégien Sören Waerenskjold (Uno-X), vainqueur de la première étape, qui a succédé au Suisse Stéphane Küng, qui avait inscrit son nom en 2022 au palmarès de l'épreuve. Waerenskjold, récent 4e du Tour du Danemark et deuxième du Tour de Belgique, a devancé au classement final le Français Bruno Armirail (Groupama-FdJ) et l'Italien Mirco Maestri (Eolo-Kometa).