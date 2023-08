US Open - Greet Minnen rejoint le dernier tour des qualifications

Greet Minnen a obtenu son ticket pour le 3e et dernier tour des qualifications de l'US Open, 4e tournoi du Grand Chelem de tennis, vendredi à New York. La Campinoise, 98e mondiale et tête de séries N.5 des qualifications, a disposé de l'Autrichienne Sinja Kraus (WTA 208) au 2e tour, 7-5, 6-3. La partie a duré 1h39.