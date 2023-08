Wopke Hoekstra "bon candidat" pour succéder à Frans Timmermans à la Commission européenne

"Je pense que nous avons un bon candidat avec (Wopke) Hoekstra", a déclaré vendredi au cours d'une conférence de presse M. Rutte, qui gère les affaires courantes depuis la démission de son gouvernement de coalition en juillet après des disputes "insurmontables" autour de la politique migratoire des Pays-Bas.

"Ce dont vous avez besoin, c'est de quelqu'un avec une expérience internationale, capable de négocier et de rapprocher les gens", a ajouté M. Rutte.

A 47 ans, le chrétien-démocrate Wopke Hoekstra a dans son curriculum vitae une longue carrière politique à La Haye mais aussi une série de querelles avec des pays du sud de l'Europe et la France.

Ministre des Finances puis des Affaires étrangères dans les troisième et quatrième gouvernements du Premier ministre de droite libérale Mark Rutte, M. Hoekstra était devenu une figure incontournable de la scène politique nationale et européenne.

En tant que ministre des Finances, il s'est fait remarquer pour ses critiques jugées acerbes et parfois déplacées autour des gestions financières des pays du sud de l'Europe et pour lesquelles il avait plus tard affirmé avoir manqué "d'empathie".

Selon les médias néerlandais, M. Hoekstra devrait rencontrer la présidente la Commission européenne Ursula von der Leyen mardi et le Parlement européen devrait également se prononcer.