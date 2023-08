Yves Vancosen et Estelle Ghijsens élu Joueur et Joueuse de handball de l'année

Les lauréats ont été désignés au terme de deux tours de votes, le premier en décembre et le second avant les playoffs. Les joueurs et joueuses, mais aussi les entraîneurs, membres du staff, dirigeants et arbitres pouvaient voter lors de ce suffrage.

Trois fois 2e derrière Serge Spooren, Vancosen a cette fois été récompénsé. Il a totalisé 448 points, 48 de plus que Spooren, auteur du triplé Bene-League, coupe et championnat avec Bocholt. Jeroen De Beule (Bocholt) a pris la 3e place avec 358 points.

Ghijsens, qui a remporté le championnat et la coupe avec Saint-Trond, décroche un premier sacre individuel avec 436 points, devant la joueuse d'Eupen Céline Clermont (286 points) et sa coéquipière Sara Marteleur (255 points).