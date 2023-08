Coupe du monde de basket - L'Espagne, tenante du titre, et les États-Unis ne manquent pas leur entrée

Face aux Ivoiriens, les Espagnols ont insisté sur le jeu intérieur avec 34 points combinés pour leurs deux pivots Willy Hernangomez (22 points), meilleur marqueur de la rencontre, et Usman Garuba (12 points). Juancho Hernangomez a ajouté 11 points.

L'Espagne partage la tête du groupe G avec le Brésil qui s'est largement imposé 100-59 face à l'Iran plus tôt samedi. Lors de la prochaine journée prévue lundi, la Côte d'Ivoire affrontera l'Iran en prélude de la rencontre entre le Brésil et l'Espagne.

Dans le groupe C, les États-Unis, champions olympiques en titre, n'ont pas non plus manqué leur entrée avec une victoire 99-72 contre la Nouvelle-Zélande. Après un début de match compliqué, les Américains ont mis la machine en route pour finalement s'imposer de 27 points. Paolo Banchero a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points.

Dans l'autre match du groupe, la Grèce, sans sa star Giannis Antetokounmpo, est venue à bout de la Jordanie (92-71). Lundi, la Nouvelle-Zélande affrontera la Jordanie avant le choc du groupe entre la Grèce et les États-Unis.

Candidate au podium, la Slovénie a pu compter sur un Luka Doncic en grande forme (37 points, 7 rebonds et 6 assists) pour écarter le Venezuela (100-85) dans le groupe F. La Serbie, qui peut également prétendre à une médaille, a écrasé la Chine (105-63) pour son entrée dans le tournoi.